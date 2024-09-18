Cardi B doğum sonrası spor salonuna koştu

Cardi B, üçüncü çocuğunu doğurduktan sadece sekiz gün sonra fitness rutinine döneceğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu kararını, bazı hayranlarının eleştirilerine rağmen savundu. Rapçi Cardi B, 31 yaşında ve doğum sonrası ilk iki bebeğinden biraz farklı bir deneyim yaşadığını belirtti. Pazartesi günü X platformunda paylaştığı mesajda, “Bu benim üçüncü bebeğim ve doğum sonrası ilk ikisinden biraz farklı... Ağır kaldırma, kas zorlama, çömelme gibi şeyler yapmıyorum... Sadece kardiyo yapıyorum” dedi.

Cardi B, zihnini meşgul tutmanın ve aktif kalmanın doğum sonrası depresyondan kaçınmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Bu süreçte yaşadığı duygusal zorluklara karşı fiziksel aktivitenin ona destek olduğunu belirtti. Ancak, ünlü sanatçının eşi Offset'ten ayrı yaşadığı dönemde, sadece bir hafta sonra StairMaster'da egzersiz yaparken çekilmiş videolarını paylaşması, bazı hayranlarının endişelenmesine neden oldu. Cardi, bu endişelere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

This is my third baby and postpartum is a little different from my first two… I’m not doing heaving lifting, no muscle straining, squatting none of that… just cardio. Sometimes to avoid postpartum depression you gotta keep your mind busy and for me that’s work and staying… https://t.co/I6VFBsAxGO — Cardi B (@iamcardib) September 16, 2024

Cardi B, hamileliği sırasında 15 kilo aldığı dönemde kendisine yönelik eleştirilerin olduğunu hatırlatarak, şimdi ise egzersiz yapmasının bazı hayranlar tarafından yanlış anlaşıldığını ifade etti. Grammy ödüllü sanatçı, sektördeki kadınların baskı altında olduğuna dikkat çeken bir X kullanıcısına yanıt verirken, “Komik olan ne biliyor musun? 5 aylık hamileyken 15 kilo aldığımda beni aşağı çektiniz ama şimdi sahte bir endişe içindesiniz ve baskıdan mı bahsetmek istiyorsunuz?” dedi. Bu açıklamalar, Cardi B’nin görünüşüne yönelik gelen tepkilerin kendisini nasıl etkilediğini gösterdi.

Cardi B, gelen eleştirilerin kendisini kişisel olarak etkilediğini belirtti. “Hepiniz hamile olduğumu söylediniz, çalışmaktan kaçınmak için, şimdi hala çalıştığımı görüyorsunuz, bu başka bir şey mi?” şeklinde açıklama yaptı. Eleştirilerin her iki durumda da devam ettiğini söyleyen Cardi, “Yani evet, bunu kişisel olarak algılıyorum ama bu BENİM İÇİN çünkü her iki durumda da hepinizin söyleyecek bir şeyi olacak” dedi. Eleştirileri kişisel algılamasının nedeni, toplumun kendi doğum sonrası sürecine nasıl yaklaştığını sorgulamasıdır.

Doğum sonrası ilk fotoğraf geldi: Yıldız rapçi 3. kez anne oldu

Sonrasında bir hayran, toplumsal “snap back” kültürüne yönelik açıklamalarında kötü niyetli olmadığını belirterek pişmanlığını ifade etti. Cardi B ise, bu konudaki görüşlerine katıldığını fakat kendisinin doğum sonrası fiziksel görünümünü önemsemediğini açıkladıktan sonra “Toplum ve baskı konusunda aynı fikirdeyim... Sadece doğumdan sonra saçlarımın eski haline dönmesini umursayan biri hiç olmadım” ifadelerini kullandı. Cardi B, bu sefer doğum sonrası sürecinde büyük bir enerji patlaması yaşadığını ve tüm hedeflerini bir günde tamamlamak istediğini ekledi.

Pazar günü paylaştığı bir videoda, spor salonunda “oynamadığını” belirterek Stair Master aletinde yürürken görüldü. Cardi B, Instagram Hikayesi üzerinden, antrenörüyle düzenli seanslara dönene kadar günde 30 dakika kardiyo yapacağını belirtti. Paylaşımında, “Gelecek haftaya kadar ağır kaldırma yok, ağırlık yok, sadece dümdüz merdiven egzersizi” yazdı. Ayrıca, bu doğum sonrası serüveninin önceki çocuklarına göre farklı olduğunu belirtti.

Cardi B via instagram. ???? pic.twitter.com/08ZxbIhFfY — Cardi B | Updates (@updatesofcardi) September 15, 2024

Cardi B, Ağustos ayında boşanma davası açtığı eşi Offset'ten üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra, çiftin geçen hafta yeni doğan kızlarıyla ilgili duyuru yaptıklarını paylaştı. Cardi, 7 Eylül 2024 tarihinde doğan kızlarına dair pembe çiçek ve kalp emojileriyle birlikte, “En güzel küçük şey 7 Eylül 2024” şeklinde bir not bıraktı. Atlıkarıncada, Cardi B'nin iki büyük çocuğunun hastanedeki kız kardeşlerini ziyaret ettiği fotoğraflar paylaşıldı ve Offset’in de yeni doğan kızını kucakladığı anlar görüntülendi. Çift, bebeklerinin ismini henüz açıklamadı.