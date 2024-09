Cardi B doğum sonrası spor salonuna koştu

Cardi B, üçüncü çocuğunu doğurduktan sadece sekiz gün sonra fitness rutinine döneceğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu kararını, bazı hayranlarının eleştirilerine rağmen savundu. Rapçi Cardi B, 31 yaşında ve doğum sonrası ilk iki bebeğinden biraz farklı bir deneyim yaşadığını belirtti. Pazartesi günü X platformunda paylaştığı mesajda, “Bu benim üçüncü bebeğim ve doğum sonrası ilk ikisinden biraz farklı... Ağır kaldırma, kas zorlama, çömelme gibi şeyler yapmıyorum... Sadece kardiyo yapıyorum” dedi.

Cardi B, zihnini meşgul tutmanın ve aktif kalmanın doğum sonrası depresyondan kaçınmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Bu süreçte yaşadığı duygusal zorluklara karşı fiziksel aktivitenin ona destek olduğunu belirtti. Ancak, ünlü sanatçının eşi Offset'ten ayrı yaşadığı dönemde, sadece bir hafta sonra StairMaster'da egzersiz yaparken çekilmiş videolarını paylaşması, bazı hayranlarının endişelenmesine neden oldu. Cardi, bu endişelere sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

This is my third baby and postpartum is a little different from my first two… I’m not doing heaving lifting, no muscle straining, squatting none of that… just cardio. Sometimes to avoid postpartum depression you gotta keep your mind busy and for me that’s work and staying… https://t.co/I6VFBsAxGO