Cari açıkta son 3 yılın rekoru kırıldı: Bulgaristan'da kriz kapıda

Bulgaristan Merkez Bankası’nın verilerine göre ülke, 2025 yılının nisan ayında 724,9 milyon avroluk cari açıkla son üç yılın en yüksek aylık açığını verdi. Geçen yılın aynı döneminde bu açık 505,8 milyon avro olarak kaydedilmişti. Bu sert yükselişin başlıca nedeni, mal ticaretindeki dengenin hızla bozulması. Mal ihracatı ve ithalatı arasındaki fark 2024’te 460,9 milyon avroyken bu yıl 824,8 milyon avroya çıktı.

Diğer yandan, hizmet gelirlerinde hafif bir artış gözlendi. Hizmetler kalemi 545,3 milyon avrodan 546,3 milyon avroya yükseldi. Birincil gelir açığı ise 684,4 milyon avrodan 539,7 milyon avroya gerileyerek kısmi bir iyileşmeye işaret etti. Yurt dışından gelen para transferlerini de içeren ikincil gelir fazlası 94,1 milyon avrodan 93,3 milyon avroya düştü.

Uzmanlar, Bulgar ekonomisinin dış ticaret açığına bağlı kırılganlığının arttığına dikkat çekerken, özellikle ihracat performansının yeniden yapılandırılması gerektiği görüşünde birleşiyor.