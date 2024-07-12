Cari işlemler hesabı mayısta açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı ödemeler dengesi verileri kapsamında Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, mayısta 4 milyar 199 milyon dolar olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşirken, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 607 milyon dolar olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde de 153 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Mayısta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara gelirken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon doları ifade etti.

Diğer yandan cari açığın milli gelire oranı geçen yılın sonu milli geliri ele alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e düştü.