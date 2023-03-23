Çarkıfelek bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Çarkıfelek bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NEDİR?

Çarkıfelekgillerden; çiçekleri tekerlek biçiminde, sarmaştığı için duvar kenarlarına ve kameriyelere ekilen bir çeşit süs bitkisidir. Hekimlikte yapraklarının üst kısımları kullanılır.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

- Çarpıntıyı keser.

-Yüksek tansiyonu düşürür.

-Spazmları çözer.

-En güçlü özelliği doğal bir sakinleştirici olmasıdır.

-Özellikle anksiyete durumlarında kullanılmaktadır.

-Endişeleri azaltıcı etkisi bulunur.

-Zihninde sakinleşmesini sağlar.

-Parkinson hastalığındaki gibi sinirsel nöbetleri önler.

-Kilo verme üzerinde olumlu etkileri bulunur.

-Kronik uykusuzluklarda kullanılır.

-Ayrıca sinirsel kaynaklı uykusuzluklarda da kullanılmaktadır.

-Zona hastalığında duyulan ağrıların hafiflemesine yardımcıdır.

-Adet dönemi sancılarını hafifleterek bu dönemi daha sakin geçirmenizi sağlar.

-Karaciğer sağlığı içinde önemli bir bitkidir.

ÇARKIFELEK BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Günümüzde doğal şifalardan faydalanmak isteyenlerin kaygı, uykusuzluk ve strese karşı en çok kullandıkları bitkilerdendir. Doğal sakinleştirici özelliği olan çarkıfelek bitkisi nasıl kullanılır da oldukça merak edilmektedir. Bitkiyi kapsül, tablet gibi yöntemlerle alabileceğiniz gibi çay olarak da tüketebilirsiniz. Farklı formlarda tüketebileceğiniz çarkıfelek bitkisinin çayını taze demleme olarak kullanmalısınız. Her tüketim için yeni çay demlenmesi önemlidir. Farklı formlardan size uygun yöntemi seçerek rahatlıkla kullanabilirsiniz.

ÇARKIFELEK ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kurutulmuş toz halinde kolayca bulabileceğiniz bitkinin çayını kolaylıkla demleyerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Bir tutam çarkıfelek bitkisini bir fincan sıcak suya bırakın. Fincanın ağzını kapatarak yaklaşık 10 dakika bekletin. Sonrasında süzerek çayınızı tüketebilirsiniz. Çarkıfelek bitki çayını kaynatmadan demleme yapmanız önemlidir. Ayrıca her defasında tüketeceğiniz kadar taze olarak demleyiniz. Çarkıfelek çayını gün içinde 3 fincan tüketebilirsiniz. Uyku problemleri olanların yatmadan 1 saat önce 1 fincan içmeleri yeterli olmaktadır.

ÇARKIFELEK BİTKİSİNİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bitkinin bilinen yan etkileri yoktur. Fakat tüketimde ölçüyü kaçırmamak gereklidir. Eğer çayını kullanıyorsanız 3 fincanın üzerine çıkmayınız. Tablet ya da kapsül formlarında ise doktor ve eczacınızın tavsiyelerine uyunuz. Antidepresan ilaçları kullanıyorsanız çarkıfelek bitkisini tüketmeyiniz. Ayrıca kronik hastalıkları olanların, hamilelerin doktoruna danışmadan hiç bir bitki çayını kullanmamaları önemlidir.