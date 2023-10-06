Carla Bruni kanserle mücadelesini anlattı

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni, kanserle mücadelesi hakkında konuştu. 55 yaşındaki şarkıcı ve model, 4 yıl önce kendisine meme kanseri tanısı konulduğunu söyledi.

"ŞANSLIYDIM"

Sosyal medya hesabında kanserle mücadele edenlere destek verdiğini ve bu konuda farkındalık yaratmak istediğini belirten model, "4 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat, radyoterapi, hormon terapisi. Tüm tedavi süreçlerini yaşadım" dedi.

"Şanslıydım. Kanser çok agresif değildi" diyen Bruni, her yıl mamografi çektirdiğini ve kontrollerini aksatmadığını ifade etti.

