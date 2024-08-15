Caroline Koç Eda Erdem'i teknesinde ağırlamıştı. Nedeni belli oldu

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Caroline Koç Eda Erdem'i teknesinde ağırlamıştı. Nedeni belli oldu

Caroline Koç'un voleybolcu Eda Erdem'le teknesinde buluşmasının nedeni ortaya çıktı.

Caroline Koç Eda Erdem teknede

Koç Holding'in yönetim kurulu üyesi Caroline Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem'i geçen ay teknesinde ağırlamıştı.

Paris Olimpiyat Oyunları'ndan önce gerçekleşen buluşmanın nedeni merak edilmişti.

Buluşmanın nedenini Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt ortaya çıkardı.

Cankurt, Caroline Koç'un sahibi olduğu kahve markası için bir video serisi başlattığını ve ilk konuğunun da kayınbiraderi Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç olduğunu hatırlattığı yazısında, "Meğer Eda da ikinci konuğu olmuş. O gün yattaki buluşmada çekim yapılmış. Çoğu esprili ve eğlenceli olan 40 soruyu oyuncu Nejat İşler sormuş, kaptanımız da tüm samimiyetle cevaplamış. Video, İngilizce altyazı ile Youtube'da yayınlanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

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