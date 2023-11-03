Caroline Koç kavgada kimi tuttu? İnan Kıraç kızını evlatlıktan reddetmişti

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ve babası İnan Kıraç arasında, 'evlatlıktan reddetme' konusunda süren gerginlikte, İpek Kıraç'a, Caroline Koç'tan destek geldi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Hayatını kaybeden iş insanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, İpek Kıraç'ın babasıyla ilgili yaptığı açıklamayı sosyal medyadan beğenirken, Kıraç'a alkış işareti yaptı.

ANNEMİN SON ARZULARINI DAVA EDİYOR

İş insanı İnan Kıraç geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak kızı İpek Kıraç'ı annesi Suna Kıraç'tan kalan bazı taşınırlara ve şirketlere ait hisselere el koymakla suçlamış ve 'evlatlıktan reddediyorum' demişti. İpek Kıraç da bunun üzerine bir açıklama yaparak, "Babam İnan Kıraç, aslında eşi Suna Kıraç ve son arzularını dava etmektedir" demişti. İpek Kıraç açıklamasının devamında da, babasının suçlamalarıyla ilgili yargı sürecinden bahsederken aleyhime bir algı oluşturma yöntemi yapılıyor eleştirisi getirmişti.

Kıraç açıklamasında, "Beni “İpek” olarak var eden; beni yetiştiren ve bana emek veren ailemdir. Buna rağmen babamın her türlü vesileyle “evlat edinilmiş” olmamı gündeme getirmesi bütün bu süreçte en çok üzüldüğüm husustur. Benim annem Suna Kıraç, babam ise İnan Kıraç’tır. Beni doğuran olmasa da yetiştiren ailem tarafından belirli değerler ve ilkeler etrafında büyütüldüm. Hal böyleyken, babamın son yıllarda bu ilkelere aykırı attığı adımlar, içerisinde anıldığı çevreler ve konular, kendisine, kurumlarımıza ve ailemize zarar veren kararlar ne yazık ki beni hem şaşırtmakta hem de üzmektedir.

BU DAVANIN KAZANANI OLMAYACAK

Her şeye rağmen, ailemizin bu ülkeye dair sorumluluklarının bilincinde olarak annemin bana emanet ettiği manevi ve maddi mirası savunuyor ve yaşatmak için çalışıyorum. Sürecin devamına dair en büyük dileğim; babamın bir aile olduğumuzu ve bu mirası birlikte korumamız gerektiğini anımsamasıdır. Beni büyük bir sevgiyle yetiştiren babamın aynı arzuyla hareket edeceğine olan ümidimi hala korumaktayım. Zira bu davaların tümü özü itibariyle annemin iradesine ve manevi mirasına aykırı olup, sonucu ne olursa olsun kazananı olmayacaktır. " ifadelerini kullanmıştı.