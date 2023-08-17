Çarpıcı tabloyu Credit Suisse açıkladı: Servetin yüzde 40'ı yüzde 1'in elinde

İsviçre merkezli banka Credit Suisse tarafından yayınlanan son rapor, Türkiye'deki servet dağılımı eşitsizliğini ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye'deki toplam 1 trilyon 41 milyar dolarlık servetin neredeyse yüzde 40'lık kısmı, nüfusun sadece %1'lik kesiminin elinde bulunuyor.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun paylaştığı Credit Suisse'nin Türkiye analizi, nüfusun en zengin %10'luk diliminin toplam servetten aldığı payın %69,8 olduğunu gösteriyor.