Çarpıcı tabloyu Credit Suisse açıkladı: Servetin yüzde 40'ı yüzde 1'in elinde

İsviçre merkezli banka Credit Suisse'nin Türkiye'deki servet dağılımına yönelik raporuna göre, 1 trilyon 41 milyar dolarlık ülke servetinin yüzde 40'ı, nüfusun sadece yüzde 1'lik kesiminin elinde.

Çarpıcı tabloyu Credit Suisse açıkladı: Servetin yüzde 40'ı yüzde 1'in elinde

İsviçre merkezli banka Credit Suisse tarafından yayınlanan son rapor, Türkiye'deki servet dağılımı eşitsizliğini ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye'deki toplam 1 trilyon 41 milyar dolarlık servetin neredeyse yüzde 40'lık kısmı, nüfusun sadece %1'lik kesiminin elinde bulunuyor.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun paylaştığı Credit Suisse'nin Türkiye analizi, nüfusun en zengin %10'luk diliminin toplam servetten aldığı payın %69,8 olduğunu gösteriyor.

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