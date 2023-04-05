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Çarpışan kamyonet ile otomobil zeytinliğe uçtu: 8 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışıp zeytinliğe uçtuğu kazada, 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 18:03
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Çarpışan kamyonet ile otomobil zeytinliğe uçtu

Çarpışan kamyonet ile otomobil zeytinliğe uçtu: 8 yaralı
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DHA'da yer alan habere göre; kaza, saat 07.30 sıralarında, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne giden Bahri K.’nin (61) kontrolünü yitirdiği 48 ABP 252 plakalı kamyonet, aynı yöne giden sağ şeritteki Mesut D. (32) yönetimindeki 48 UB 716 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da demir bariyerleri aşıp, yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu. Otomobil takla attı, kamyonet ise ağaca çarpıp durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile yanlarındaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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