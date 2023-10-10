Çarpışan taksi ile motosiklet alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı. Kazada alev alan iki araç da kullanılamaz hale geldi.