Çarşafları ateşe veren iki kadın mahkum hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA
Çarşafları ateşe veren iki kadın mahkum hastaneye kaldırıldı
Kocaeli Kadın cezaevinde mahkumlar bilinmeyen bir nedenle çarşafları ateşe verdi. Çarşafların tutuşması ile çıkan yangında iki kadın mahkum gazdan etkilenerek fenalaştı. Dumandan zehirlenen mahkumlar tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer aylan Kadın Kapalı Cezaevi'nde çarşafları yakan iki mahkum, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Kadın Kapalı Cezaevi yetkilileri yangın olayının ardından inceleme başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi'nde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle koğuşlarındaki çarşafları yakan iki mahkum, dumandan zehirlenerek fenalık geçirdi. Koğuş yangını cezaevi görevlileri tarafından hemen söndürüldü. Dumandan etkilenen iki mahkum ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cezaevi yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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