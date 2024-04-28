Çarşafları ateşe veren iki kadın mahkum hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer aylan Kadın Kapalı Cezaevi'nde çarşafları yakan iki mahkum, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Kadın Kapalı Cezaevi yetkilileri yangın olayının ardından inceleme başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi'nde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle koğuşlarındaki çarşafları yakan iki mahkum, dumandan zehirlenerek fenalık geçirdi. Koğuş yangını cezaevi görevlileri tarafından hemen söndürüldü. Dumandan etkilenen iki mahkum ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cezaevi yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı.