Fabrikada birlikte çalıştığı arkadaşını başından vurarak öldürüp intihar etti

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'de 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada gerçekleşti. Şekerleme fabrikasında aynı mesai saatlerinde torna bölümünde çalışan Mustafa Özcan ile Oğuz Bozkurt arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Mustafa Özcan yanında taşıdığı tabancayla Oğuz Bozkurt’u başından vurup, ardından kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan diğer fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oğuz Bozkurt ve Mustafa Özcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan olay yeri incelemesinin sonrasında Mustafa Özcan ve Oğuz Bozkurt'un cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi ve polis tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı.