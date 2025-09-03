Çarşaflı kadının pastanedeki yırtık para oyunu tutmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çarşaflı kadının pastanedeki yırtık para oyunu tutmadı

Bursa’da bir pastanede çarşaflı bir kadın, bir simit aldı ve kasaya 200 TL verdi. Para üstünü alan kadın, verilen 100 TL’nin yırtık olduğunu iddia ederek tüm para üstünü iade etti ve yırtık paranın değiştirilmesini talep etti. Yeni 100 TL’yi alan şüpheli, parayı cüzdanına saklayarak para üstünün eksik olduğunu öne sürdü. İşletme müdürünün fark etmesiyle parayı bırakıp kaçtı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki bir pastanede meydana geldi. İşletmeye gelen çarşaflı kadın, bir simit alıp kasaya 200 TL verdi. Para üstünü alan şüpheli, 100 TL'nin yırtık olduğunu söyleyerek kendisine verilen para üstünün hepsini iade edip yırtık olan paranın değiştirilmesini istedi. Yeni aldığı 100 TL'yi cüzdanının arasına saklayan kadın, para üstünün eksik olduğunu ileri sürdü. Kasiyerin tekrar para vereceği sırada durumu fark eden işletme müdürü, cüzdana saklanan 100 TL'nin iadesini istedi. Bunun üzerine şüpheli, simit ve aldığı parayı bırakıp kaçtı. O anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'FARK ETMEDİĞİMİZ ANLAR DA OLUYOR'

Pastanesine müşteri olarak gelen kadının "tırnakcılık" suretiyle dolandırıcılık yaptığını ifade eden işletme sahibi Sedat Kapan (43), "Şüpheli, kasadaki görevliye önce 200 TL vererek bir tane simit almak istiyor. Daha sonra para üstünü alırken, görevlinin verdiği 100 TL'nin yırtık olduğunu söyleyerek kendisine verilen parayı iade ediyor. Görevli ona yeni parayı verince, 100 TL'yi cüzdanının altına saklayıp, "Bu para eksik" dedi. İşletme müdürümüz durumu fark ederek müdahale ediyor ve olayı aydınlatıyor. Biz de müdahale edince, dışarıda şüpheliyi 3 kişinin daha beklediğini gördük. Sonra kadın, para ve simidi bırakıp kaçtı. Daha önce birkaç sefer daha bu tip durumlarla karşılaştık. Dalgınlığa gelip fark etmediğimiz de oluyor. Bu durumlara daha duyarlı olursak iyi olur" dedi.

Çarşaflı kadının pastanedeki yırtık para oyunu tutmadı

Çarşaflı kadının pastanedeki yırtık para oyunu tutmadı

Son Haberler
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!
Öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı
Öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtıldı
Hakemliği bıraktığı iddia ediliyordu! Halil Umut Meler'den haber var
Hakemliği bıraktığı iddia ediliyordu! Halil Umut Meler'den haber var
Dünyanın lanetlileri
Dünyanın lanetlileri