Çarşamba Ovası’nı yok edecek santral hakkında Danıştay’dan flaş karar

Samsun Gazetesi’nin haberine göre, 2019 yılından bu yana gündemde olan Çarşamba ilçe halkı başta olmak üzere, Eğercili Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ve çevrecilerin büyük tepki gösterdiği biyokütle enerji santraline ilişkin, yargıdan bir kez daha bozma kararı çıktı. Samsun İdare Mahkemesi, santralin çevreye etkileri ve insan yaşamına uygunluğu açısından yeniden bilirkişi heyeti oluşturulması kararı aldı.

YENİDEN İNCELEME YAPILACAK

Danıştay kararında, ilk derece mahkemenin “ÇED gerekli değildir” kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporunun, hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte olmadığı sonucuna varıldığı vurgulandı. Kararda, ayrıca uyuşmazlığın tereddüte mahal vermeyecek şekilde çözümlenebilmesi için, ilgili bütün bilim dallarından uzman ve yetkin kişilerden oluşacak yeni bir bilirkişi heyetiyle yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması, projenin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi suretiyle düzenlenecek rapor dikkate alınarak, işin esası hakkında yeniden karar verilmesi gerektiğinin altını çizildi.

‘’RANT DEĞİL, HALK KAZANDI"

Davacılarının avukatlarından Serpil Dönmez, bölge halkının 2019 yılından bu yana hukuk mücadelesi verdiğinin belirterek, şunları söyledi:

"Üçüncü kez yeniden rant değil halk kazandı. Daha evvel Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali hakkında verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararına karşı açtığımız davayı kazanmıştık. Son karar 6 gün içinde şaibeli bir biçimde Danıştay'dan bozularak dönmüş ve davamızın reddine karar verilmişti.

Nihayetinde bu karara karşı tarafımızca temyiz yoluna başvurularak itirazlarımızı ileri sürmüştük. Hukuk mücadelemize de devam etmiştik. Danıştay 6. İdari Dava Dairesi kararı bozarak, yeni bir bilirkişi heyetiyle bölgede yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verdi. Yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacaktır.

Tüm zorluklara rağmen hukuk mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim" dedi.

YEREL MAHKEME KARARI BOZDU

Aralarında davacı avukatlar Yaşar Altürk ve Sema Altürk adına da ortak açıklamada bulunan Av. Caner Özçelik de "ÇED gerekli değildir" idari işleminin iptaline yönelik açılan davanın 2022 yılının Aralık ayında Samsun 3.İdare Mahkemesi tarafından reddedildiğini" hatırlatarak,

"Söz konusu kararın haksız olması sebebiyle temyiz yoluna başvurduk ve son olarak Danıştay 6. Dairesi tarafından yerel mahkeme kararı bozuldu. Bunun sonucunda yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasından sonra karar verilecektir.

Bu kararda bilirkişi heyetinde yer alacak çevre mühendisi, ziraat mühendisi, kimya mühendisi, meteoroloji mühendisi, hidrojeoloji alanında uzman jeoloji mühendisi (Hidrojeolog), flora-fauna uzmanının yanı sıra çevre sağlığı konusunda uzman 'halk sağlığı uzmanı'na vurgu yapılmış. Önceki keşiflerde halk sağlığı uzmanının dışında belirtilen meslek disiplinlerini görmüştük. Ama halk sağlığı uzmanı ilk defa bu kararda gündeme geldi. En başından beri, bu santralin yerinin doğru olmadığını, Çarşamba Ovasına kurulmasının oldukça yanlış ve hatalı olduğunu, söz konusu santralin insan sağlığına zararlı olduğunu belirmiştik. Halk sağlığı uzmanının belirlenecek heyette olması son derece önemli. Haklı davamızın sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.