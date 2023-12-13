Çarşamba'da definecilere suçüstü

Kaynak: Haber Merkezi
Çarşamba'da definecilere suçüstü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak kazı yapan 10 defineci suçüstü yakalandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Koldere Mahallesinde kaçak kazı ihbarı alan Ağcagüney Jandarma ekipleri ve Çarşamba JASAT M.İ, M.A., Y.K., S.Ç., Ü.D., T.A., H.G., S.K., E.G. ve S.G.’yi ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yakaladı.
Şahısların ormanlık alanda 30 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde kazı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte kazıda kullandıkları 4 adet hilti,350 metre elektrik kablosu,8 adet murç,1 adet kürek,1 adet kazma,1 adet keser ve1 adet baret ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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