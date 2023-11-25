Çarşambaspor: Perşembe'den 3 puan alarak Çarşamba'ya döneceğiz inşallah

Bölgesel Amatör Ligi'nin 12’nci grubun 7’nci haftasında yarın, Ordu temsilcisi Perşembespor ile Samsun ekibi Çarşambaspor karşı karşıya gelecek.

İsimleri nedeni ile futbolseverlerin ilgisini çeken maç sosyal medyada da gündem olurken Çarşambaspor teknik direktörü Zekeriya Köklükaya'dan mücadele öncesi herkesi güldürecek bir açıklama geldi.

Köklükaya mücadele öncesi yaptığı açıklamada, "Perşembe'den 3 puan alarak Çarşamba'ya döneceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik direktörün sözleri kısa zamanda gündem olurken kullanıcılar Zekeriya Köklükaya'nın açıklaması hakkında "zamanda yolculuk" yorumunda bulundu.

Perşembespor-Çarşambaspor mücadelesi yarın saat 14.00'de Peşembe İlçe Stadı'nda oynanacak.