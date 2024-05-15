Çarşı Beşiktaş taraftarına seslendi. Türkiye Kupası kararını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Çarşı Beşiktaş taraftarına seslendi. Türkiye Kupası kararını açıkladı
Türkiye Kupası finali öncesi Çarşı grubu Beşiktaş taraftarına uyarılarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda uzun süren maratonun ardından finalin adı belli oldu.

Yarı finalde Ankaragücü’nü eleyen Beşiktaş ve Fatih Karagümrük’ü geçen Trabzonspor finale adını yazdırdı.

23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma öncesi tribünler ayrıldı.

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Yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaş Doğu ve Kuzey tribünlerini Trabzonspor ise Batı ve Güney tribünlerini aldı.

Kameraların karşısında olan doğu tribününü siyah-beyazlıların almasının ardından Beşiktaş taraftar grubu çArşı’dan taraftarlara önemli bir uyarı geldi.

“BÜYÜK BEŞİKTAŞ’IN BÜYÜK TARAFTARINA!” denilerek yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kupa yolunda şanlı Beşiktaş’ın yanında Atatürk Olimpiyat Stadı’nın Doğu ve Kuzey tribünlerinde yer alacak taraftarlarımızın, tek bir görüntü ve tok bir ses için başlıca dikkat etmesi gereken hususlar; -Aydınlık yarınlar için BEMBEYAZ giyiniyoruz. -Stadyumda yer alacak pankartlarımızda semt isimleri yer almayacaktır. İl Spor Güvenlik Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda maçtan 2 gün önce olmak kaydıyla stadyumda sadece “Beşiktaş” ve “çarşı” pankartlarıyla donatılacaktır. -Büyük Beşiktaş ailemizi, Türkiye Kupası’na ve sahaya odaklanmaya davet ediyor, Şanlı Beşiktaşımıza zarar verecek her türlü gündemden uzak durmalarını talep ediyoruz! GELSİN ARTIK ŞAMPİYONLUKLAR, KUPALAR!”

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