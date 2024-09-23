Çarşı davası 4 Kasım'a ertelendi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava devam ediyor. Davada aralarında Beşiktaş Çarşı grubu üyelerinin de olduğu 35 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. 35 sanıklı dosya İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 6 tutuksuz sanıkla avukatları katıldı.

Duruşmada olay tarihine dair emniyet görevlilerinin kaydettiği görüntüler ve o gün canlı yayın yapan ulusal kanalların yayınları izlendi.

Görüntülerin izlenmesinin ardından söz alan sanık avukatlarından Ali Rıza Dizdar şu ifadeleri kullandı:

“Görüntülerin müvekkillerimizle hiçbir alakası yoktur. Başbakanlık ofisine yürüyenlerin müvekkillerimiz olmadıkları bu görüntülerle de sabitleşti"

“BU GÖRÜNTÜLER YAZILI OLSA DOSYAYA BİLE ALINMAZDI”

Duruşmada söz alan bir başka avukat Ömer Kavili ise söz konusu görüntülerin ceza hukuku kapsamında delil niteliği bile taşımadığını, söz konusu görüntülerin yazılı olsaydı dosyaya bile girmeyeceğini aktararak sözlerini şu şekilde belirtti:

"Bir takım görüntüler izledik. Bu görüntülerin ceza hukuku bakımından delil niteliği yoktur. Bu görüntüler eğer yazılı olsaydı alakasız evrak diye dosyaya alınmazdı. Ama sizde emir kulusunuz. Orada gördüğümüz taş atma görüntüleriydi. O günün koşullarına baktığımızda idare mahkemesinin kararını tanımayan bir yönetim vardı. Gerçi sonra 'Anayasa mahkemesini de tanımıyoruz' dediler. Çarşı davasının sanıklarına dosyada bir tek delil olmadığı halde, Yargıtay'da kadrolu bir memur, savcı iftira attı. Kalktı 'Türk Bayrağı yaktılar' dedi. Görüntüleri izledik bir tane bayrak yakma görüntüsü yok

DURUŞMA 4 KASIM’A ERTELENDİ

Avukatlar müvekkillerinin savunmalarını yapıp beraatlerini talep etti. Duruşma sonucunda ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaanın hazırlanması için dosyayı duruşma savcısına gönderdi. Bir sonraki duruşma 4 Kasım tarihinde olacak.