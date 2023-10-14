Casemiro'dan Manchester United'a kötü haber

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'da yaşadığı sakatlığın ardından milli takımda sahaya dönen Brezilyalı yıldız Casemiro, Venezuela'ya karşı oynadığı maçı bitiremedi.
Başarılı orta saha oyuncusu, 79. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak durumunda kaldı.
Geçici antrenör Fernando Diniz, Casemiro'nun yaşadığı sakatlık sonrası açıklamada bulunurken "Ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle oyundan alınmak istedi" dedi.
Brezilyalı oyuncu Casemiro, bu sezon Premier Lig'de 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.