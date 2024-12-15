Casio bomba gibi dönüyor

Casio, G-Shock serisinin ikonik modeli DW5000R-1A'yı ABD'deki online mağazasında listeledi. Bu liste sayesinde yeni modelin fiyatı ve çıkış tarihi netleşmiş oldu. İlk olarak 1983 yılında piyasaya sürülen orijinal DW5000 modeline saygı duruşunda bulunan bu yeni saat, Japonya'da 13 Aralık'ta satışa sunuldu ve kısa sürede ön sipariş kampanyasında tükendi.

TASARIM VE ÖZELLİKLER

DW5000R-1A, orijinal modelin tasarımını koruyarak, günümüz teknolojisiyle yeniden üretildi. Saatin kasası, tıpkı orijinali gibi paslanmaz çelikten yapılmış ve bilezik tasarımı da detaylarına kadar korunmuş. Saatin boyutu ise orijinal 41.6 mm'den 42.3 mm'ye yükseltilmiş. Bu modern yorum, saati günümüz kullanıcılarının beklentilerine daha iyi cevap verecek şekilde optimize ediyor.

FONKSİYON VE KULLANIM

Saatin işlevleri arasında, kronometre, geri sayım sayacı, alarmlar ve flaş uyarıları bulunuyor. Beyaz LED arka ışık, karanlık ortamlarda ekranı aydınlatarak kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca, saatin pil ömrü CR2016 pille yaklaşık beş yıl olarak belirtilmiş. Bu özellikler, DW5000R-1A'yı hem günlük kullanım için hem de outdoor aktivitelerde güvenilir bir seçenek haline getiriyor.

FİYAT VE PİYASA

ABD'de satış fiyatı 200 dolar olarak belirlenen DW5000R-1A, fiyat konusunda DW5600 ve GW5000 serileri arasında konumlanıyor. Örneğin, Amazon'da şu anda Casio G-Shock DW5600E-1V modeli 49.22 dolara satılmakta. Bu yeni model, hem koleksiyoncular hem de G-Shock hayranları için cazip bir alternatif sunuyor.

KÜRESEL ÇIKIŞ VE BEKLENTİLER

ABD'deki lansmanın ardından, DW5000R-1A'nın Birleşik Krallık'ta da 2024 yılı içinde veya 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu pazarda 179 pound fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Avrupa'daki fiyatlandırma ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

Casio'nun bu yeniden yorumlanmış modeli, nostaljiyi modern teknolojiyle buluşturarak G-Shock hayranlarının karşısına çıkıyor. Dayanıklılığı ve işlevselliğiyle tanınan G-Shock serisi, bu yeni modelle geçmişin izlerini bugüne taşıyor. DW5000R-1A, sadece bir saat değil, aynı zamanda 40 yılı aşkın bir süredir süregelen bir mirasın da temsilcisi. Bu model, hem koleksiyoncular hem de günlük kullanıcılar için yeni bir klasik olmaya aday.

Bu haber, Casio'nun orijinal tasarımı koruyarak modern teknolojiyi nasıl entegre edebileceğinin güzel bir örneği. ABD'deki lansman ve fiyat bilgisi, bu modelin küresel piyasada nasıl bir etki yaratacağını merakla bekletiyor.