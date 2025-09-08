Casio, G-Shock Black Tone serisinin detayları ortaya çıktı

Casio, G-Shock serisine üç yeni tam metal saati eklemeye hazırlanıyor. GM-B2100BT-1A, GMC-B2100BT-1A ve GMW-B5000BT-1 modelleri, analog, dijital ve hibrit seçenekleriyle dikkat çekiyor. Sızdırılan görseller, saatlerin siyah ve gümüş renk kombinasyonuyla tasarlandığını ve modern siyah arka planlı ekranlara sahip olduğunu gösteriyor.

Casioblog’un haberine göre göre, modellerin üzerinde yer alan “BT” harfleri, muhtemelen ‘Black Tone’ ifadesinin kısaltması. Tasarım açısından saatler, 1980’lerin ikonik DW-5000C modelinden esinlenilmiş gibi görünüyor.

TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Yeni G-Shock Black Tone saatler, fırçalanmış paslanmaz çelik kayış ve siyah iyon kaplama bezel ile geliyor. GMC-B2100BT-1A analog model, üç göstergeli siyah kadranı ve tarih ekranıyla klasik bir görünüm sunuyor. GM-B2100BT-1A hibrit saat ve GMW-B5000BT-1 dijital model ise siyah arka planlı ekranlarla uyumlu bir tasarım sergiliyor.

Hibrit ve dijital modeller, Bluetooth bağlantısı ve Tough Solar şarj desteğine de sahip. Bu özellikler, kullanıcılara hem şık hem de teknoloji odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Saatlerin sonbahar 2025’te piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak kesin tarih henüz açıklanmadı. Casioblog’un tahminlerine göre, GM-B2100BT modelinin fiyatı yaklaşık 550 dolar, GMC-B2100BT yaklaşık 800 dolar ve GMW-B5000BT modelinin fiyatı ise 600 dolar civarında olacak.

Casio’nun bu yeni serisi, hem klasik G-Shock hayranlarını hem de modern tasarım arayan kullanıcıları hedefliyor. Siyah ve gümüşün uyumu, klasik tasarım ile günümüz teknolojisini birleştiriyor.