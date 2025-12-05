Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen Casper ve Çirkinler Silahlı Suç Örgütleri'ne operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Casper ve Çirkinler Silahlı Suç Örgütleri adına 03.12.2025 tarihinde İstanbul ilinin bir ilçesinde eylem hazırlığında iken çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alınıp tutuklanmalarının akabinde genişletilen soruşturma işlemleri çerçevesinde,

21.11.2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde ikamet kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli şahıs hakkında,

25.11.2025 tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren Vintage Motors isimli oto galerinin kurşunlanması eylemi ile alakalı 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen arama, yakalama, gözaltı kararları neticesinde,

05.12.2025 tarihinde toplamda 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

Casper çetesi Mardin kökenli Hamuş Atız tarafından yönetiliyor. İstanbul ve Mardin'de aktif bir çete olarak biliniyor. ‘Çirkinler’ suç örgütü liderliğini ise Zuhat Altunç tarafından yapılıyor.