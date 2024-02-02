CAS'tan Türk kulüplerini yıkacak karar. Ülke futbolunda bir devir sona erebilir

TFF 2. Lig takımlarından Buca FK, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) aldığı kötü bir haberle sarsıldı.

CAS, Buca FK'yı Bucaspor'un devamı olarak kabul ederek, Buca FK'nın Bucaspor'un borçlarını ödemesi gerektiğine hükmetti.

Bu kararın ardından Buca FK, mali anlamda zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldı. CAS, önceki tedbir kararını kaldırarak Buca FK'nın transfer yasağını uygulamaya koydu.

İsim değişikliği yapan birçok kulübün bulunduğu Türk futbolunda, CAS'ın Buca FK üzerinde verdiği karar, benzer durumdaki diğer kulüpler için de emsal bir nitelik taşıyabilir.

Türkiye'de daha önce Malatyaspor Yeni Malatyaspor, Gaziantepspor Gaziantep FK, Erzurumspor Erzurum FK, Diyarbakırspor Diyarbekirspor, Mersin İdman Yurdu Yeni Mersin İdman Yurdu ve Kayseri Erciyesspor ise Kayserispor ismini alarak futbola devam etmişlerdi.