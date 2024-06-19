Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor: Bayramdan sonra TBMM gündeminde

AK Parti, bayram sonrasında TBMM'ye sunmayı planladığı 9. yargı paketi kapsamında, yabancı devletler veya istihbarat servisleri lehine Türkiye'de suç faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik tanımlamaları ve cezai düzenlemeleri içerecek. Bu paketle, casusluk faaliyetleri net bir şekilde tanımlanarak, bu tür suçlara verilecek cezaların çerçevesi belirlenecek.

AK PARTİ TARTIŞILAN DÜZENLEMEYE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AK Parti kaynakları tartışma konusu olan düzenleme ile ilgili bilgi verirken “Türkiye’de başka ülke adına veya istihbarat örgütleri adına suç işleme, adam öldürme, adam kaçırma, belge bilgi toplama, gasp yapma gibi durumlarda bir ceza veriliyor. Mevcut mevzuatta, bunlara mesela adam kaçırmışsa, sadece işlediği adi suç kapsamında ceza öngörülüyor. Yeni paket ile bu suçu başka bir istihbarat örgütü veya bir ülkenin talimatı ile işlediyse, bunu casusluk olarak değerlendirip, ona göre ceza verilecek.

Burada iddia edildiği gibi bir etki ajanlığı tanımlaması yok. Yapılan tartışmalar Gürcistan örneğinden hareketle yapılıyor. Bu örneğin, paketteki düzenleme ile bir benzerliği söz konusu değil. Basına, sosyal medyaya yasak gelmesi veya görüşünü açıklayanın etki ajanı olarak değerlendirmesine yönelik bir tanımlama pakette yer almıyor” dedi.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

AK Parti kaynakları, Türk Ceza Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni düzenlemelerle, Türkiye'de yabancı devletler veya organizasyonlar adına suç işleyen kişilere yönelik cezai yaptırımlar artırılacak. Özellikle, devletin güvenliği veya siyasal çıkarlarına zarar verecek şekilde bilgi toplayan veya toplatılan kişilere 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca, bu tür eylemleri gerçekleştirenler, işledikleri diğer suçlarla birlikte ayrı ayrı cezalandırılacaklar.

Hukukçular, bu düzenlemenin, yabancı istihbarat servislerinin talimatıyla suç işleyenler için de geçerli olacağını belirtiyor. Savaş zamanında işlenen bu suçlar için ise cezalar 8 yıldan 12 yıla kadar çıkabilecek. Stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşlarda çalışanların işlediği suçlarda ise cezalar iki katına çıkarılacak.