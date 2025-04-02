Çatalca İlçe Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı!

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'na soruşturma başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sanatçı Volkan Konak'ın vefat etmesinin ardından nefret söylemi paylaşımı yapan İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, yaptığı paylaşımda sanatçı hayatını kaybeden Volkan Konak’ın Diyanet’e seslenerek yaptığı eleştiriden bir cümlenin yer aldığı görseli paylaşıp "Sahnede Gebermiş" ifadesini yazmıştı.

Mehmetalioğlu, sözlerini devamında ise "Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" demişti.