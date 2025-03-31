Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan skandal 'Volkan Konak' paylaşımı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan skandal 'Volkan Konak' paylaşımı!

Kuzeyin oğlu Volkan Konak için Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, skandal bir paylaşımda bulundu.

Konser esnasında fenalaşarak yaşamını yitiren Kuzeyin oğlu Volkan Konak için Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu çirkin bir paylaşımda bulundu. 58 yaşında hayatını kaybeden Konak için Mehmetalioğlu, “Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı. Mehmetalioğlu'nun yaptığı paylaşıma ise tepki yağdı.

ÇATALCA MÜFTÜSÜNDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Bugün Kubrıs’ta sahne aldığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için çok sayıda kişi taziye mesajı iletti. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise skandal bir paylaşıma imza attı. Ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın Diyanet personelinin, eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştiren bir yazısında “bir kadehte sizin için kaldırıyorum” ifadesini hatırlatan Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş" dedi.

Tepkilerin ardından Mehmetalioğlu, "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” cevabını verdi.

TEPKİ YAĞDI

Bazı sosyal medya trolleri ise ‘gebermiş’ etiketini gündeme getirdi. Birçok kullanıcı ise trolleri eleştiren paylaşımlarda bulundu. O paylaşımlar ise şu şekilde oldu;

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