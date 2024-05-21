Cate Blanchett, İsrail'i böyle protesto etti

Hollywood’un en iyi oyuncularından biri olan Cate Blanchett, 77. Cannes Film Festivali’ne damga vurdu.

İyi bir aktivist ve insan hakları savunucusu olduğu bilinen 55 yaşındaki oyuncu kırmızı halıya siyah, yeşil ve beyaz renkli kıyafetiyle çıktı.

'The Apprentice' filminin gösterimine katılan Avustralyalı aktrisin bu hareketinin Gazze için bir mesaj olduğu iddia edildi.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin İyi Niyet Elçisi olan Cate Blanchett, "Ben bir tanığım" sözleriyle Gazze için Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında ayakta alkışlanmıştı.