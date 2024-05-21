Cate Blanchett, İsrail'i böyle protesto etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cate Blanchett, İsrail'i böyle protesto etti
Cate Blanchett’ten kırmızı halıda Filistin bayrağı mesajı…

Hollywood’un en iyi oyuncularından biri olan Cate Blanchett, 77. Cannes Film Festivali’ne damga vurdu.

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İyi bir aktivist ve insan hakları savunucusu olduğu bilinen 55 yaşındaki oyuncu kırmızı halıya siyah, yeşil ve beyaz renkli kıyafetiyle çıktı.

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'The Apprentice' filminin gösterimine katılan Avustralyalı aktrisin bu hareketinin Gazze için bir mesaj olduğu iddia edildi.

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Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin İyi Niyet Elçisi olan Cate Blanchett, "Ben bir tanığım" sözleriyle Gazze için Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmasında ayakta alkışlanmıştı.

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