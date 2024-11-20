Çatı biranda alev aldı: Korku dolu anlar yaşandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çatı biranda alev aldı: Korku dolu anlar yaşandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir aparmana ait çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Metrelerce dumanı gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdüler.

Büyükşehsuvarbey Mahallesi'nde bir apartmana ait çatı katındaki kalorifer bacası henüz belirlenemeyen sebeple tutuştu. Yangın kısa sürede büyürken, metrelerce yükseğe çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar yangının bitişikteki ortaokula sıçramasından korktu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çatı biranda alev oldu: Korku dolu anlar yaşandı

Çatı biranda alev oldu: Korku dolu anlar yaşandı

Çatı biranda alev oldu: Korku dolu anlar yaşandı

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