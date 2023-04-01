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Bayburt’ta buz sarkıtları temizlendi 

Bayburt’ta etkili olan kar yağışının ardından, çatılarda oluşan buz sarkıtları ekipler tarafından temizlendi. 

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 08:47
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Çatılarda tehlike saçan buz kütleleri temizlendi

Bayburt’ta buz sarkıtları temizlendi 
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İHA'nın haberine göre, Bayburt’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, binalarda buz sarkıtları oluşturdu. Tehlike saçan buz kütleleri itfaiye ekiplerince temizlendi.

Kış aylarının en büyük tehlikelerinden birisi olan buz sarkıtları, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin talimatıyla, itfaiye ekipleri tarafından önlemler alındıktan sonra temizleniyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi derecelere düşmesi nedeniyle çatılarda oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtlarını temizlemek için ekipler yoğun mesai harcıyor.
Yayaların sıkça kullandığı ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde sürücüler ve vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarına müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ara sokak ve mahalle aralarında bulunan sarkıtları da vatandaşın isteği ve talebine göre temizliyor. Can ve mal kaybı yaşanmaması için çaba sarf eden itfaiye ekipleri, Cumhuriyet caddesi başta olmak üzere, işlek sokak ve caddelerde buz sarkıtları bulunan binaları birer birer temizledi.

Öte yandan, Bayburt Belediyesi binaların alt kısımlarına 'Dikkat Saçak Altından Geçme' uyarı tabelaları koyarak vatandaşlara hatırlatmalarda bulunuyor.

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