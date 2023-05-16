Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen binlerce Nijerli geri dönüyor

Nijer'in batısındaki Tillaberi bölgesinde çatışma ve şiddet olayları nedeniyle güvenli bölgelere kaçan 18 binden fazla kişinin evlerine geri dönmeye başladığı bildirildi.

Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen binlerce Nijerli geri dönüyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ulusal basında yer alan haberlere göre, resmi rakamlara göre 13 bin 400'ü Ayorou'da ve 5 bin 375'i Dessa'da olmak üzere toplam 18 bin 775 yerinden edilmiş kişi evlerine geri dönüyor.

Binlerce kadın ve çocuğun sığındığı Ayorou kasabasının Belediye Başkanı Moussa Douma, insanların kendi başlarına geri dönmeye başladığını kaydetti.

Douma, dün hükümet tarafından gönüllü geri dönüş operasyonunun başlatıldığını, güvenli dönüş için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Nijer İçişleri Bakanı Hamadou Adamou Souley, 14 Mayıs Pazar günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Çatışmalardan dolayı bir kriz yaşandı. Çok sayıda kişi daha güvenli yerlere gitmek için yerlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Bölgeye sükunet ve huzur geri geldi." ifadelerini kullandı.

Yerel kaynaklara göre, nisan sonu ve mayıs başında Nijer Nehri kıyısındaki köy ve mezralarda yerleşik Djerma ile göçebe Fulani çobanları arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 18 binden fazla kişi daha güvenli yerlere kaçmak zorunda kalmıştı.

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