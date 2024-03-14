Çatlayan dış cepheye çamaşır ipli önlem. Resmen ölüme davetiye

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde yer alan Çelebi 20 isimli apartmanın dış cephe straforları, uzunca bir süreden bu yana çatlak halde duruyordu.

Durumu fark eden 8 katlı apartmanın sakinleri, straforları çivili dübellerle yeniden yerleştirdi.

Ancak bu müdahalenin faydasının olmadığını gören yurttaşlar, diğer straforların da çatlamaya başladığını fark etti.

Bunun üzerine çözümü çamaşır ipinde bulan bina sakinleri, çapraz iple dış cepheyi sararak straforların düşmesinin önüne geçti.

Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelen tutanak tuttu.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken dış cepheyi yapan kişinin onarım işlemlerini yapacağını söylediği aktarıldı.