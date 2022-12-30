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Karagümrük'ten bir yıldız kaydı

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 20:33
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Caulker'a teşekkür edip yolladılar. Karagümrük'te flaş ayrılık

Karagümrük'ten bir yıldız kaydı
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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli stoper, 6 lig maçında forma giydi.


 

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