Ilgın ilçesinde 27 kilometrekare yüz ölçüme sahip Çavuşçu Gölü, ördek ve kaz ile flamingo, pelikan, sakarmeke, balıkçıl gibi kuş çeşitlerinin yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali, kerevit gibi balıklara ev sahipliği yapan Çavuşçu Gölü bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel ısınma nedeniyle tamamen kurudu.

Doğanhisar Çayı, Çiğil Deresi ve Bulcuk Çayı ile beslenen derinliği yer yer 2 ila 10 metre arasında değişen Çavuşçu Gölü, 1965'li yıllarda 190 milyon metreküp su bulunuyordu.

KUŞ CENNETİ OLARAK BİLİNEN GÖLDE KUŞ KALMADI

Ilgın Turizm, Tarih, Kültür ve Coğrafya Araştırmaları Derneği ise kuruyan göle dikkat çekmek için 'Kuş Gözlem' etkinliği düzenledi. Etkinlikte kuraklığa dikkat çekmek amacıyla, kuşların daha önce gölde çekilen fotoğrafları, bu kez kuruyan alanda kuru toprakta sergilendi.

Öte yandan Türkiye genelinde 2025 yılının ilk 9 ayında, son 52 yılın en kurak dönemi kayıtlara geçti. Yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 26 azaldı. Yetkililer vatandaşları bilinçli su kullanımı konusunda uyarmaya devam ediyor.