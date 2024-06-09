Çavuşoğlu Macaristan'da altın buldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu Macaristan'da altın buldu

Milli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu Macaristan'da tarih yazdı.

Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Venezuela'dan Soleymi Antonieta Caraballo Hernandez ile karşılaştı. Müsabakayı 2-0 kazanan Buse, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda 65 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş ise gümüş madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyon bugün sona erecek.


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