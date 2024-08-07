Çavuştepe Kalesi'nde kazı evi inşa ediliyor

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından M.Ö. 764-734 yılları arasında yaptırılan Çavuştepe Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle uzun yıllardır kazı çalışmaları devam ediyor. Şimdi ise Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kalenin eteklerinde 500 metrekarelik bir alanda üç blok şeklinde kazı evi inşaatına başlanmış durumda.

Yeni kazı evi, sosyal donatı alanları, konaklama odaları, turist karşılama merkezi, depo, çalışma ofisleri, veri merkezi, buluntuların araştırılacağı alan, seramik odası, mutfak, kafeterya ve lavabolar gibi çeşitli bölümler içerecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ozan Balcı, kentteki eğitim, spor, sağlık, ulaşım, kültür ve sanat alanlarında gelişim için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Van’ın tarihî önemine dikkat çeken Balcı, "İlimizde çeşitli bölgelerde yapılan arkeolojik kazılar oldukça kıymetli. Çavuştepe Kalesi de bunlardan biri. Bilim insanlarımız burada önemli eserler ortaya çıkarıyorlar ve bu eserler Van Müzesi'nde sergileniyor. Kazıların daha verimli yürütülmesi için gerekli ortamı sağlıyoruz. Yeni kazı evi tamamlandığında, arkeologlar daha konforlu bir ortamda çalışmalarını sürdürebilecekler" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, kazı evinin modern bir yapı olacağını belirterek, "Çavuştepe Kalesi 63 yıl sonra bir kazı evine kavuşacak. Bu yeni yapı, modern çalışma ofisleri, buluntuların yerinde inceleneceği odalar, turistler için karşılama merkezi ve data merkezi gibi bölümler içerecek. Kazı sezonlarına büyük katkı sağlayacak bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörü Murat Şen ise, "İnşaat, sit alanındaki dokuyu bozmadan, kaleyle uyumlu şekilde yapılmaktadır. Çelik konstrüksiyonla inşa edilen bu yapı, her mevsim kullanılabilecek şekilde tasarlandı" şeklinde açıklamada bulundu.