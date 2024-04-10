Çay bahçesinde korkunç olay: Silahlarla birlikte başı kopmuş ceset bulundu

Kaynak: DHA
Çay bahçesinde korkunç olay: Silahlarla birlikte başı kopmuş ceset bulundu
Rize Çayeli’de bir çay bahçesinde yanında tüfek ile 35-40 yaşlarında baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Demirciler köyünde gübre vermek için ailesiyle çay bahçesine giden Halil İbrahim Kazanbaş, gelen kötü koku üzerine çevrede gezinmeye başladı.

Kazanbaş, çay bahçesinde baş kısmı kopmuş, elinde tüfekli kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, 35- 40 yaşlarında erkeğe ait olan cansız bedenin, yanında ise tabanca ve bu kişiye ait olabileceğini düşündüğü çanta buldu.

Ceset, savcılık incelemesi sonrası kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olay ilişkin soruşturma başlatılırken jandarma intihar ihtimali üzerinde duruyor.

GÜBRE VERİRKEN BULDU

Cesedi bulan Halil İbrahim Kazanbaş, "Geldiğimizde buraya pis bir koku aldık. Kovaya gübre doldurdum ve işe koyuldum. Gübre verdiğim sırada içinde elbise olan kırmızı bir çanta buldum. Biraz daha ilerlerken yerde sırtında tüfek olan bir adamın çürümüş cesedini gördüm. Biraz daha yakına gidince kafatası gördüm. Önce hayvan kafatası sandım ama. Durumu muhtara ve jandarmaya haber verdik." diye konuştu.

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 6

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 5

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 4

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 3

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 2

Çay bahçesinde korkunç olay: Başı kopmuş ceset bulundu - 1

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