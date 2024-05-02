Çay demlemek için semavere tiner dökünce yandı

Kaynak: İHA
Çay demlemek için semavere tiner dökünce yandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi çay demlemek istediği semavere tiner dökünce çıkan patlamada yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, iş yeri sahibi 41 yaşındaki Ercan Yıldırır, açık alanda çay demlemek için hazırladığı semavere tiner döktü.

Tinerin bir anda patlaması sonucu Yıldırır yaralandı. Semaverden yükselen alevler, Ercan Yıldırır’ın bacak, kol ve elleri ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Yıldırır, çevredekilerin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi ve polis, olayın meydana geldiği yer ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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