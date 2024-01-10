Çay kahve ve benzeri içecekler suyun yerini tutar mı? Uzmanlar açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erkavim Yıldırım
Çay kahve ve benzeri içecekler suyun yerini tutar mı? Uzmanlar açıkladı
Herkesin merak ettiği soruyu uzmanlar yanıtladı. Peki, çay kahve ve benzeri içecekler suyun yerini tutar mı? İşte cevaplar…

İnsan vücudunun büyük bir kısmının sudan oluştuğunu biliniyor. Yaş ilerledikçe vücudumuzdaki su miktarı azalır ve yağ miktarı artar. Bu da yaşlanmanın etkilerini artırır. Bu yüzden su içmek çok önemlidir.

Kazan, çay, kahve gibi içeceklerin suyun yerine geçmediğini vurgulandı. Bu içecekleri çok içmek susuzluğu gizler, su içme ihtiyacını azaltır. Ama susamadığımız zaman da su içmemiz gerekir.

Su cildi güzelleştirir. Susuzluk hafızayı zayıflatır. Vücut sıcaklığını ayarlar. Ödem oluşumunu engeller. Kan hacmi ve basıncını su ile kontrol eder. Kanın akmasını kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Zararlı maddeleri vücuttan atar. Stres, gerginlik ve depresyonu azaltır.

Sağlıklı insanların su ihtiyacı; yaşa, iklim şartlarına, yediklerine göre değişir. Yetişkinler günde ortalama 3 , çocuklar 1,5 , 9-13 yaş arası çocuklar 2 litre, 14-18 yaş arası gençler 2,5 su içmelidir.

Çok susamak, ciltte ve mukozada kuruluk, terlemenin azalması, tansiyonun düşmesi, idrarın koyu sarı olması, idrarın azalması veya kesilmesi, gözlerin çökmesi ve bilincin kaybolması susuzluğun belirtileridir.

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