Çay keserken düşüp yaralandı

Olay, ilçeye bağlı Hurmalık köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan 48 yaşındaki T.K. isimli vatandaş çay toplamak için bahçesine girdi. Çay kestiği esnada düşen vatandaş yaralandı. 112 acil çağrı servisine yapılan ihbarın sonrası olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşı düştüğü yerden alarak yaklaşık 100 metre taşıyıp ambulansa ulaştırdı.

Yaralanan vatandaşın olay yerinde ki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.