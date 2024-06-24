Çay ocağında oturan kadını eski sevgili bıçakladı

Kaynak: DHA
Çay ocağında oturan kadını eski sevgili bıçakladı

Karabük’te çay ocağında arkadaşlarıyla beraber oturan Emine A. (28) yanına gelerek tartıştığı eski sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan olay sonrası genç kadın yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Hürriyet Mahallesi Menderes caddesinde meydana gelen olayda, arkadaşları ile beraber çay ocağında oturan Emine A, yanına gelen eski sevgilisi M.D. (31) ile tartıştı.

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İkili arasında yaşanan tartışmadan sonra M.D. eski sevgilisine bıçakla saldırdı. Emine A., aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli kişi olay yerinden kaçtı. Emine A. sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

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