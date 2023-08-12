Çay ocağını silahla bastı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi çay ocağına giderek Adem Y.'ye ateş açtı. Çay ocağı işletmecisi bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şahıs kayıplara karıştı.

KAYNAK: İHA
Çay ocağını silahla bastı

Olay, Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi üzerinde bulunan çay ocağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, cay ocağı sahibi Adem Y.’ye 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların ikisinin bacağına isabet ettiği Adem Y., kanlar içinde yere yığıldı.

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Çay ocağında bulunan müşteriler panikle kaçışırken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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