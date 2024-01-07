Çay ve Kahve tiryakileri dikkat

Beslenme uzmanları, kış aylarında çay ve kahve tüketiminin arttığını, ancak bu içeceklerin idrar söktürücü etkisi nedeniyle vücutta sıvı kaybına yol açtığını belirtiyor.



Sıvı kaybının ise böbreklerden kalbe birçok organı olumsuz etkilediğini ve kalp krizi riskini artırdığını vurguluyor.

Çay ve kahve gibi kafein içeren içeceklerin aşırı tüketimi, vücutta sıvı kaybına ve kalp krizi riskine neden olabiliyor. Bu nedenle, beslenme uzmanları, bu içecekleri sınırlı tüketmeyi ve su içmeyi ihmal etmemeyi öneriyor.