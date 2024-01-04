Çaya karanfil katarsanız ne olur? Karanfilli çayın faydaları neler?

Aromatik bir baharat olan karanfil yemeklerde tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca karanfilli çay da sevilerek tüketilmektedir. Uzmanlar karanfilli çayın sağlığa faydası olduğunu söylüyor. Peki, karanfilli çayın faydaları neler? Çaya karanfil katarsanız ne olur?
KARANFİLLİ ÇAYIN FAYDALARI NELER?
Bağışıklık sistemini destekler. Karanfil, içeriğindeki antioksidanlar nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğu düşünülüyor.
Sindirim sistemini rahatlatır. Karanfilin sindirim sistemine olumlu etkileri mevcut. Karanfil sindirimi kolaylaştırarak gaz ve şişkinlik gibi sorunları azaltabilir, sindirim sorunlarının hafiflemesine yardımcı olabilir.
Ağrı kesicidir. Çalışmalar, karanfilin içeriğindeki bileşenlerin ağrı kesici etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Karanfil baş ağrısı ve diğer hafif ağrılarda rahatlama sağlayabilmektedir.
Karanfilin içeriğindeki maddeler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu özellik, eklem ağrıları gibi iltihabi durumlarda fayda sağlar.
KARANFİLLİ ÇAY NASIL HAZIRLANIR?
Öncelikle içeceğiniz miktarda su kaynatın ve yaklaşık 7-8 adet karanfili toz haline getirmeden öğütün.
Öğütülen karanfilleri kaynaya suya ekleyin ve demlenmesini bekleyin.
Demlenen karanfilli çayı süzdükten sonra içebilirsiniz.
Karanfilli çayınıza isterseniz kabuk tarçın gibi baharatlarda ekleyebilirsiniz.