Çaya karanfil katarsanız ne olur? Karanfilli çayın faydaları neler?

Antiseptik özelliğe sahip olan karanfil yemek ve içeceklerde sık kullanılan bir baharattır. Genellikle karanfil kullanımı çaylarda daha sık oluyor. Çaya karanfil atımının sağlığa da pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, karanfilli çayın faydaları neler? Çaya karanfil katarsanız ne olur?