Çaycı büfeciyi vurdu

Kaynak: İHA

Mersin'de çay satma meselesinden çıkan tartışmada çaycı, büfeciye kurşun yağdırdı. 3 kurşunun isabet ettiği büfeci ağır yaralanırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle GMK Bulvarı üzerindeki Park Büfeyi işleten Kasım Sökemen, iş yerinin yanında çay satışı yapan Mehmet A.'yı bu bölgede satış yapmaması konusunda uyardı.

aw387382-01.jpg

İkili arasında çay satışı meselesinden çıkan tartışma büyüyünce, Mehmet A., üzerinde taşıdığı tabanca ile büfe işletmecisi Kasım Sökemen'e 3 el ateş açtı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Sökemen ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

aw387382-02.jpg

Vücuduna 3 kurşun isabet eden büfeci, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet A.'yı kısa sürede suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

aw387382-03.jpg

aw387382-04.jpg

aw387382-05.jpg

Son Haberler
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile buluşacak
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile buluşacak
Şarkıcı Tayfun'dan suç duyurusu: "Yakında hesaplaşacağız"
Şarkıcı Tayfun'dan suç duyurusu: "Yakında hesaplaşacağız"
Yangından pencereden atlayarak kurtuldu
Yangından pencereden atlayarak kurtuldu
Kayseri'de üç gollü ilk yarı
Kayseri'de üç gollü ilk yarı
Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosun kapladı
Tekirdağ'ın sahilini kırmızı yosun kapladı