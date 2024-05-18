Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme

Çaydanlık içindeki kireç lekeleri, ev hanımlarının en çok sıkıntılı konulardan biri. Sadece iki malzeme kullanarak demlikteki kireci çözebilirsiniz. İşte etkili formüller…