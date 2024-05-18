Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme

Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme
Düzenleme: Taner Yener
Çaydanlık içindeki kireç lekeleri, ev hanımlarının en çok sıkıntılı konulardan biri. Sadece iki malzeme kullanarak demlikteki kireci çözebilirsiniz. İşte etkili formüller…
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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 1

Demliğin içini su ve sirke ile doldurun. Yaklaşık olarak 1 veya 2 bardak sirke eklemek yeterli olacaktır.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 2

Sirkenin etkisi için çaydanlığı birkaç saat bekletin. Sirke, kirecin çözülmesine yardımcı olacaktır.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 3

Süre sonunda sirkeyle bekletilen demliğe bir miktar tuz ekleyin. Tuz, sürtünme etkisiyle kirecin daha etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 4

Bir fırça veya sünger yardımıyla çaydanlığın iç yüzeyini ovun. Bu, kirecin çözülmesini ve temizlenmesini hızlandırır.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 5

Tuz ve sirkeyle ovma işlemi bittikten sonra çaydanlığı iyice durulayın.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 6

Bu doğal yöntemle demlikler, çaydanlıklar ve su ısıtıcıları yeni alınmış gibi ışıl ışıl olacak!

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 7

Demlik dışındaki kireç lekesini temizlemek için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 8

SİRKE VE LİMON SUYU KARIŞIMI

Bir kaba eşit miktarda sirke ve limon suyu ekleyin.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 9

Bu karışımı kireçli yüzeye sürün ve bir süre bekletin.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 10

Ardından bir sünger veya fırça ile ovun ve durulayın.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 11

KARBONAT VE SİRKE

Bir kaba 1 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı sirke ekleyin.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 12

Karışımı kireçli yüzeye sürün ve bir süre bekletin.

Ovun ve durulayın.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 13

KİREÇ ÇÖZÜCÜ ÜRÜNLER

Evlerde bulunan kireç çözücü ürünleri kullanabilirsiniz. Talimatları takip edin ve dikkatli kullanın.

Unutmayın ki her yöntemi uygulamadan önce yüzeyin dayanıklılığına ve ürünün uygunluğuna dikkat edin.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 14

KİREÇ LEKESİ İÇİN BAŞKA DOĞAL ÇÖZÜMLER?

Kireç lekelerini doğal yollarla çıkarmanın birkaç etkili yöntemi bulunuyor.

İşte bazı doğal çözümler:

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 15

DEMLİK VE SU ISITICILARINDAN KİREÇ TEMİZLİĞİ

Yarım bardak beyaz sirkeyi ve aynı oranda suyu demliğe veya su ısıtıcısına dökün.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 16

Birkaç saat bekletin veya suyu kaynatın.

Ardından bol suyla durulayın. Bu işlem, kireç birikintilerini çözerek temizlemenize yardımcı olur.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 17

MUSLUK VE LAVABOLARDAN KİREÇ TEMİZLİĞİ

Musluk başlıklarını sıcak sirke içinde bir gece bekletmek, kireç birikintilerini yumuşatır.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 18

Lavabo yüzeyleri için, bir sprey şişesine doldurduğunuz sirke ve su karışımı ile yüzeyi silmek yeterlidir.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 19

BANYO DUVARLARINDAN KİREÇ TEMİZLİĞİ

Bir kova suya birkaç yemek kaşığı sirke ekleyin.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 20

Sünger veya yumuşak bir bezle bu karışımı banyo duvarlarına uygulayın.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 21

Birkaç dakika beklettikten sonra suyla durulayın.

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 22

Bu yöntemlerle evinizdeki kireç lekelerinden kurtulabilir ve temiz, pırıl pırıl yüzeylere sahip olabilirsiniz!

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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 23
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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 24
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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 25
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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 26
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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 27
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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 28
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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 29
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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 30
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Çaydanlıkta kireçten eser bırakmıyor! İşte parıl parıl parlatan 2 malzeme 31
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