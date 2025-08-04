Çayı böyle içenler yandı! Ölümü tetikliyor

Türkiye’de sabah kahvaltılarından akşam sohbetlerine kadar her anın vazgeçilmezi olan demli çay, yeni bilimsel bulgularla tartışma konusu oldu.

Uzmanlar, aşırı demli çay tüketiminin böbrek taşı oluşum riskini artırabileceğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, demli çayın böbrek sağlığı üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

BÖBREK TAŞI ÖLÜMCÜL OLUR MU?

Böbrek taşının öldürmemekte birlikte birçok hastalığı tetiklemesi nedeniyle ölüm riskini doğurduğunun altı çizildi. Bu hastaklıkta; Tedavi yöntemleri arasında son yılların trendi lazer olmanın önemi vurgulandı.

BÖBREK TAŞI VE DEMLİ ÇAY ARASINDAKİ BAĞLANTI

Böbrek taşları, idrarda bulunan kalsiyum, oksalat, ürik asit gibi maddelerin kristalleşmesiyle oluşan sert kitleler.

Türkiye’de en yaygın görülen böbrek taşı türü olan kalsiyum oksalat taşları, özellikle sıcak iklimlerde ve yetersiz sıvı tüketimi durumunda daha sık ortaya çıktı.

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Uzmanlar, “Demli çay, yüksek miktarda oksalat içerir ve bu madde, idrarda kristalleşerek taş oluşumuna zemin hazırlayabilir. Aşırı tüketim, özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerde riski artırıyor” dedi.

İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nden Dr. Sophie Killer’ın yürüttüğü bir araştırma, demli çayın kafein içeriğinin idrar söktürücü etkisiyle böbreklerde sıvı kaybına yol açabileceğini gösterdi. Bu durum, idrarın daha konsantre hale gelmesine neden olarak taş oluşum riskini artırdı.

Araştırmada, düzenli çay içen bireylerde idrar miktarının kafeinsiz içeceklere kıyasla farklılık göstermediği belirtilse de, aşırı tüketimin böbrek fonksiyonlarını zorlayabileceği vurgulandı.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN UYARILAR

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden böbrek hastalıkları uzmanı Dr. Gary Curhan, çay tüketiminin böbrek taşı riskine etkisini değerlendiren bir çalışmada, “Siyah çay, oksalat içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmeli. Ancak, çayın sütle karıştırılması, oksalatın bağırsaklarda kalsiyumla bağlanmasını sağlayarak böbreklere ulaşmasını azaltabilir” önerisinde bulundu.

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Curhan, günlük sıvı alımının 2,5-3 litre olması gerektiğini ve bu miktara limonata gibi sitrat içeren içeceklerin de dahil edilebileceğini ekledi. Sitrat, idrarın asitliğini azaltarak taş oluşumunu engellemede kritik bir rol oynadı.

DEMLİ ÇAY TÜKETİMİNDE DENGE ŞART

Demli çay, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olsa da, uzmanlar ölçülü tüketimin önemine vurgu yaptı.

Günde 3 fincandan fazla demli çay içenlerin böbrek taşı riskine karşı daha dikkatli olması gerektiği belirtildi. Ayrıca, çayın şekersiz ve sütsüz tüketilmesi, kalori alımını azaltarak genel sağlığa da katkı sağladı.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, demli çayın böbrek taşı riskini artırabileceğini ortaya koyarken, doğru beslenme ve yeterli sıvı alımıyla bu riskin minimize edilebileceğini gösterdi.

Uzmanlar, genetik yatkınlığı olan bireylerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini de hatırlattı.