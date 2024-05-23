Çayın başkentinde çayın cenazesini kaldırdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çayın başkentinde çayın cenazesini kaldırdılar

19 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatı Rize’de protesto edildi. Protestocular tabuta koydukları çayın cenazesini kaldırdı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen yürüyüşte ilçe ziraat odası, esnaf odası ve üreticiler, 19 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatına karşı bir araya gelerek açıklanan fiyatın yetersizliğine tepki gösterdi. Gösteride yaş çayların taşındığı tabut, omuzlarda taşındı.

58026-1.jpgÇAYIN CENAZESİNİ KALDIRDILAR

Fındıklı Ziraat Odası öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Mayıs'ta 19 lira olarak açıkladığı 2024 yaş çay alım fiyatına, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü' ile tepki gösterisi gerçekleştirildi. Yürüyüşe esnaf odası, bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çay üreticileri ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

"Çayda sömürüye son", "Topla topla bitmeyi, çay da para etmeyi" sloganları atan vatandaşlar, içerisine yaş çayların konulduğu tabutu omuzlarına taşıdı.

Fındıklı Merkez Camisi'ne taşınan tabutla çayın cenazesi de kaldırıldı.

58026-2.jpg“EMEĞİMİZE SAYGI İSTİYORUZ”

Yürüyüşün ardından cami meydanında Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy bir konuşma gerçekleştirdi.

Çayın sanayici için servet, tüketici için keyif, biz üreticiler için emek, ekmek ve gelecek anlamına geldiğini ifade eden Özsoy, bugün emeklerine, ekmeğine ve geleceklerine sahip çıkmak için toplandıklarını söyledi.

58026-3.jpg“BUGÜN AÇIKLANAN FİYAT MALİYETTİR”

Özsoy, emeklerine saygı gösterilmesini ve ekmeklerine taş konulmamasını isterken, hesaplanan maliyetlerin gerçek olmadığını iddia etti.

Özsoy, “Bugün açıklanan fiyat maliyettir” şeklinde konuştu.

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