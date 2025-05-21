Çayırhan Termik Santrali 'nin özelleştirilmesine Erdoğan'dan onay

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde faaliyet gösteren ve uzun süredir özelleştirme kapsamına alınan Çayırhan Termik Santralinin devri resmileşti. Santralin ve bağlı taşınmazların Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin karar, 21 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHALE 20 MİLYAR TL’YE TAMAMLANDI

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)'ye ait santral ve ona bağlı taşınmazlar için açılan özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Akçadağ İnşaat, 20 milyar TL’lik bedelle ihalenin kazananı oldu. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girdi.

Devralınacak varlıklar arasında yalnızca termik santral değil; Çayırhan Linyit İşletmesi ile santralin faaliyetlerinde kullanılan ve EÜAŞ ile Maliye Hazinesi’ne ait taşınmazlar da bulunuyor.

Ayrıca, EÜAŞ adına kayıtlı 23405 ve 30963 numaralı maden ruhsatlarının işletme hakları da yeni şirkete geçecek. Böylece Akçadağ İnşaat, hem enerji üretimi hem de linyit madenciliği açısından entegre bir işletmenin sahibi olacak.

YÜKÜMLÜLÜK YERİNE GETİRİLMEZSE HAK İKİNCİ GRUBA GEÇECEK

Özelleştirme sürecinde Akçadağ İnşaat’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yatırdığı teminat kamu lehine irat kaydedilecek. Bu durumda ihale hakkı, 19,9 milyar TL teklif veren ikinci grup olan Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu’na geçecek. Ancak bu grup da şartları yerine getiremezse ihale iptal edilecek.

KAMU ZARARI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Özelleştirme kararı, kamuoyunda ve meslek örgütlerinde sert eleştirilere neden oldu. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, yaptığı açıklamada santral ve bağlı varlıkların değerinin en az 80 milyar lira olduğunu savunarak, 20 milyar TL’lik ihale bedelinin devlete yaklaşık 60 milyar TL zarar ettirdiğini öne sürdü.

İŞÇİLERDEN PROTESTO VE AÇLIK GREVİ

Santralde çalışan işçiler de özelleştirme kararına tepki gösterdi. Kararın ardından madene kapanan işçiler, Ankara’ya yürüyüş düzenledi. Bazı çalışanların ise açlık grevine başladığı bildirildi.

Devir işlemleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kararın yasal dayanağı ise 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile 703 sayılı KHK’nin geçici 8. maddesi olarak belirtildi.