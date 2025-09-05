Çayırova’da geceyi aydınlatan patlama! Mahalleyi ayağa kaldırdı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, korku dolu anlar yaşandı. Kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde yürüyerek bir binanın önüne el yapımı olduğu değerlendirilen bir cismi fırlattı. Cismin yere düşmesiyle patlama oldu. Patlama ile birlikte park halinde bulunan otomobillerde hasar oluştu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen kişi, elindeki cismi bir binanın önüne fırlatıp koşarak uzaklaştı. Yere düşen cisim gürültülüyle patladı.

Patlamayla birlikte caddedeki evlerde yaşayanlar panikle dışarı çıktı. Patlamada, 1 ev ve 4 otomobilde küçük çapta zarar oluştu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, infilak eden cismin el yapımı patlayıcı olduğu üzerinde durduğu bildirildi.

Bu arada, şüphelinin elindeki cismi fırlatıp kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

