ÇAYKUR 1072 işçi alacak. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Rize İŞKUR Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarda 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi ve 17 eski hükümlü geçici işçi pozisyonları için işe alımlar yapılacak

Başvurular yarından itibaren başlayacak ve 30 Nisan tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını e-devlet üzerinden, Alo 170 hattını arayarak veya "www.esube.iskur.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

Başvuru şartları arasında ikametgah zorunluluğu ve işe alınacak mevsimlik işçilerin 5 yıl aynı yerde çalışma taahhüdü bulunuyor.

Seçim süreci, 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılacak noter kurası ile tamamlanacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

ÇAYKUR’un 1072 mevsimlik işçi alımı için başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor:

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet): Başvuru yapacak kişinin kimlik bilgilerini doğrulamak için gereklidir.

İkametgah Belgesi: İşe alınacak mevsimlik işçilerin aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu olduğundan, ikametgah belgesi talep edilebilir.

Sağlık Raporu: Bedenen çalışma koşullarına uygun olduğunu gösteren bir sağlık raporu gereklidir.

Engelli İşçiler İçin Engellilik Raporu: Engelli işçi pozisyonları için engellilik durumunu belgeleyen bir rapor gereklidir.

Çalışma İzin Belgesi (Eğer Yabancı Uyruklu İse): Yabancı uyruklu adaylar için çalışma izni belgesi talep edilebilir.